مكة المكرمة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس اليوم، العدد السابع من مجلة الحرمين الشريفين العلمية المحكمة، التي تصدرها الرئاسة بشكل دوري, وتهتم بالأبحاث المتعلقة بالحرمين الشريفين, بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد الشيخ عبدالرحمن الشهري.وأوضح معالي الرئيس العام أن ذلك يأتي سعياً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, نحو التواصل ومد الجسور لإبراز رسالة الحرمين الشريفين باعتبارها منطلقاً لنشر هدايات الدين الحنيف، ومنبر توجيه وإرشاد للمسلمين، وتبين جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما, وصولاً إلى أداء مناسكهم وزيارتهم وسائر عباداتهم بكل يسر وسهولة.واشتمل العدد على مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية المحكمة منها: بحث بعنوان "الحوار في القرآن الكريم " للباحث إبراهيم بن سيف العروسي, وبحث بعنوان "نظرات في الأسوة والقدوات" للفريق العلمي بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, وبحث بعنوان "نوازل الاعتكاف" للباحث حسين بن أحمد البلوشي وبحث بعنوان "تحقيق الكلمات في الأصول الفقهيات" للباحث سامي بن عبدالشكور عبدالجبار أمين وبحث بعنوان "منزلة اللغة العربية باللغة الأردية" للباحث الدكتور عبدالمجيد الطيب و شرح متن الأجرومية لسماحة الشيخ عبدالله بن حميد - رحمه الله-, وشرح متن الرحبية لسماحة الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله-, وبحث بعنوان "حكم تأجير العربات في المسجد الحرام" للباحث حسين بن أحمد البلوشي.// انتهى //10:28ت م0014