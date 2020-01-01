الباحة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات القرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //10:36ت م0015