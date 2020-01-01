القاهرة 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الالتزام العربي بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ودعم العملية السياسية وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة لمساعدة الليبيين على تسوية أزمتهم ورفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه.وأشارت إلى تأكيد مجلس الجامعة العربية خلال اجتماعه الطارئ أمس - على مستوى المندوبين الدائمين - على ضرورة منع التدخلات الإقليمية التي تسهم ضمن أمور أخرى في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب من مناطق الصراع الإقليمية الأخرى إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي وأمن المتوسط.وواكبت تطورات الأوضاع في فلسطين، مبرزةً استهداف آليات جيش الاحتلال أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس بقطاع غزة.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى مهاجمة آلاف المحتجين العراقيين بدعم ومساندة عناصر وقادة من ميليشيات موالية إيران أمس السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد للاحتجاج على ضربات جوية أمريكية في العراق استهدفت يوم الأحد الماضي مقرات فصيل موال لطهران وأسفرت عن مقتل 25 من عناصره.وتناقلت إعلان الخارجية الأمريكية أن عقوبات جديدة ستصدر قريبًا ضد إيران، مشددة على أن أمريكا سترد في أي مكان وليس في العراق فقد إذا هددت مصالح الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي أقر فيه الرئيس الإيراني أن بلاده خسرت 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية.// انتهى //10:44ت م0017