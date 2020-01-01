الباحة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في مكتب الضمان الاجتماعي بالباحة أمس, الدورة التدريبية "الاستعداد الوظيفي", بحضور أكثر من 110 متدربات, وذلك بمسرح الغرفة التجارية بمدينة الباحة.وتناولت الدورة التي قدمتها المدربة حمدة الحوالي، إلى بداية الاستعداد الوظيفي المهني والنفسي لدخول سوق العمل, وتعريف المستفيدات على برنامج "تمكين" وإجراءات الدخول في البرنامج وأهدافه، وكيف تكتب المستفيدة سيرة ذاتية, بالإضافة إلى المقابلات الشخصية, وأهم نقاط ضعف المتقدمات على الوظائف, وكيف تكوني متميزة في العلاقات العامة, ومهارات موظفة العلاقات العامة والاستقبال.وفي ختام الدورة، سلمت مديرة مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية أمل الغامدي شهادات الحضور للمتدربات.// انتهى //10:58ت م0019