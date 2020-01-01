الاسياح 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسالتقى محافظ الأسياح محمد بن علي العريفي أمس، مع وكيل عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم الدكتور حمد بن عبدالله الصقعبي والوفد المرافق له، وذلك لاستعدادات الجامعة للحملة الرابعة " التوعوية والصحية والتثقيفية "، التي ستقام بمحافظة الأسياح بمركز قبه .وأكد العريفى على استعداده الكامل للعمل والتعاون مع الحملة بما يخدم المجتمع.من جانبه أوضح وكيل عمادة خدمة المجتمع بجامعة القصيم أن أغلب تخصصات الجامعة سوف تكون متواجدة بهذه المبادرة التوعوية.// انتهى //11:03ت م0020