الباحة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسدشن محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني أمس, مشروع حفظ النعمة وترشيدها، بحضور رئيس الجمعية أبراهيم الدربي, وذلك بمقر مكتبة بالمخواة.وأكد رئيس المشروعأن هدف المشروع المعالجة للحد من الإسراف والبذخ والتبذير، مستعرضاً البرامج والشراكات التي تنوي الجمعية القيام بها.من جانبه رحب محافظ المخواة برئيس وأعضاء المشروع بالمحافظة، مؤكداً أن الجمعيات التطوعية هدف من أهداف الرؤية الطموحة للوطن، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة للجمعيات التطوعية ودعمه المستمر لها.وأعرب الهزاني عن سروره بتأسيس المشروع, مشيداً بأهمية دورها المنتظر في خدمة مجتمع المحافظة ومراكزها بما ستقدمه من برامج وخدمات تطوعية .// انتهى //11:13ت م0025