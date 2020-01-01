القدس المحتلة 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واسهدمت سُلطات الاحتلال اليوم منزلًا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستولت على خمسة مساكن في بادية القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية في القدس أن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوة معززة من جيش الاحتلال داهمت منزلًا في البلدة تعود ملكيته لمواطن مقدسي.وفي نفس السياق، أفاد المتحدث باسم الاعتصام في المنطار يونس جعفر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى على خمسة مساكن وخط مياه بلاستيكي في منطقة المنطار من بادية القدس.// انتهى //11:15ت م0027