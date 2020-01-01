البكيرية 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستطلق أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم البكيرية " بنين، وبنات " الأحد المقبل، مهرجان الربيع خلال إجازة منتصف العام الدراسي بحزمة من الأنشطة والبرامج الترفيهية.ويتضمن المهرجان فعاليات تنافسية، وإثرائية، ورياضية، ومهارات حياتية، وستقام عبر أربعة أندية حي وهي " نادي حي سعود الكبير الابتدائية، ونادي حي متوسطة الأنواء بالشيحية، ونادي حي إشراق بالمتوسطة الأولى، ونادي حي ابن الجزري بالفويلق "، وتهدف إلى تعزيز المواطنة فكراً وعملاً.وأوضح ممثل أندية الحي علي بن محمد النوشان أن مهرجان الربيع سيتضمن العديد من الفعاليات، والمسابقات الرياضية، والترفيهية لجميع فئات مرتادي الأندية يتخللها جوائز قيمة، بالإضافة لمعارض متنوعة، وعروض، ومسابقات ترفيهية وتعليمية، داعيًا الجميع للمشاركة في مهرجان الربيع بأندية الحي بتعليم البكيرية.// انتهى //11:16ت م0028