القاهرة 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واساستهدفت طائرات حربية روسية محيط مدينة إدلب شمال غربي سوريا بأكثر من 22 غارة جوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.وأضاف أنه لم ترد بعد معلومات عن الخسائر البشرية جراء الغارات الروسية المكثفة.// انتهى //11:28ت م0030