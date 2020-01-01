إسلام آباد 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان رئيس الوزراء عمران خان بأن العام 2020م سيكون عام التنمية الاقتصادية بالنسبة لباكستان. وتطرقت إلى رفع الحكومة الباكستانية أسعار الوقود والمشتقات النفطية مع بداية السنة الجديدة.وأخبرت عن عزم روسيا وعدد من الدول الأخرى الاستفادة من فرص الاستثمار في مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي يهدف إلى ربط الموانئ الباكستانية بجنوب غرب الصين ووسط آسيا.واهتمت في الشأن الإقليمي بأنباء تعرض السفارة الأمريكية في بغداد للاقتحام من قبل آلاف العراقيين المؤيدين لإيران، وتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بحمل المسؤولية.وتطرقت إلى مقتل 14 جنديًا بهجوم نفذته حركة طالبان على نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة جوزجان.وتناقلت أنباء مقتل عدد من الأشخاص ونزوح الآلاف بسبب حرائق الغابات التي تشهدها استراليا منذ أيام.// انتهى //11:30ت م0031