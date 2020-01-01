الجبيل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسنظم مكتب العمل بمحافظة الجبيل أمس ورشة تعريفية عن " تحديثات أنظمة التفتيش" .وتناولت الورشة دليل توطين القطاع السياحي، وإجراءات التعامل مع حالات التعديات السلوكية، وشرح معادلة التفتيش، إضافة لشرح صلاحيات ومحظورات التفتيش، وكذلك طريقة إعداد التقارير .وأكد مدير مكتب عمل الجبيل مطلق القحطاني ان مكتب الجبيل يسعى من خلال تنظيم مثل هذه الورش إلى رفع كفاءة المفتشين ، وفقاً لآخر مستجدات الأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //11:41ت م0033