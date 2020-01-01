عام / مكتب العمل بالجبيل ينظم ورشة عن تحديثات أنظمة التفتيش
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
الجبيل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
نظم مكتب العمل بمحافظة الجبيل أمس ورشة تعريفية عن " تحديثات أنظمة التفتيش" .
وتناولت الورشة دليل توطين القطاع السياحي، وإجراءات التعامل مع حالات التعديات السلوكية، وشرح معادلة التفتيش، إضافة لشرح صلاحيات ومحظورات التفتيش، وكذلك طريقة إعداد التقارير .
وأكد مدير مكتب عمل الجبيل مطلق القحطاني ان مكتب الجبيل يسعى من خلال تنظيم مثل هذه الورش إلى رفع كفاءة المفتشين ، وفقاً لآخر مستجدات الأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
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