جازان 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسيُنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً، برامج ومناشط الدعوية في كافة محافظات ومراكز المنطقة، تزامناً مع مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر لعام 1441هـ .وتستهل هذه البرامج بمحاضرة لفضيلة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي منطقة عسير الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بصيلي، بعد ذلك يبدأ برنامج الأمن الفكري للصم وضعاف السمع يوم الأحد العاشر من ذات الشهر، والذي سيستمر ثلاثة أيام، ويحتوي على محاضرات وندوات ودورات تدريبية في فن الإلقاء، وورش عمل، ودوري رياضي، ثـم تقام دروس علمية في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ وتستمر لمدة شهرين، وبمعدل درسين في كل أسبوع، بالإضافة إلى فعاليات ومناشط دعوية تقام في المحافظات والمراكز السياحية، كالدرب والشقيق وجزر فرسان.كما تقام ضمن البرامج الدعوية المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي، ندوات الفرقة الناجية والتي تتكون من ستة عشر ندوة موزعة في جميع محافظات المنطقة، كما يقام ملتقى الوسطية والاعتدال النسائي الأول، ويحتوي على 8 ندوات ودورات تدريبية للكبار والأطفال، ودورة العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ــ رحمه الله ــ العلمية، وتستمر لمدة سبعة أيام تبدأ من الثامن من شهر جمادى الأولى الجاري.وبّين مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية جزء من المؤسسات الحكومية والمجتمعية الموجودة في المنطقة لها مشاركات فعالة في مهرجان جازان الشتوي، الذي يقام في كل عام بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على اهتمامه بالدعوة إلى الله عز وجل، ودعم البرامج والمناشط التي تأتي في هذا المجال.// انتهى //11:44ت م0034