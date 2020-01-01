الباحة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساستقبل مدير عام الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، في مكتبه بمقر الفرع اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة الأستاذ شايق بن محمد الغامدي.وجرى ــ خلال اللقاء ــ بحث الموضوعات وأوجه التعاون المشترك الذي يخدم الوزارتين، وسبل تطويرها.ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمد جسور التعاون مع كافة القطاعات فيما يحقق المصلحة العامة، ورؤية ولاة الأمر ــ أيدهم الله ــ.// انتهى //11:53ت م0036