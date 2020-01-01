جاكرتا 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واسقطعت السُلطات المختصة في إندونيسيا التيار الكهربائي عن مئات المناطق بالعاصمة جاكرتا إثر هطول أمطار غزيرة منذ الليلة الماضية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتسببت في فيضانات اجتاحت مختلف مناطق العاصمة وضواحيها.ونقلت تقارير إعلامية محلية عن بيان لشركة الكهرباء الإندونيسية القول: إن الشركة قررت قطع التيار الكهربائى عن 724 منطقة بالعاصمة جاكرتا لأسباب تتعلق بالسلامة وللحيلولة دون وقوع حوادث تتعلق بالتيار الكهربائي نظرًا للأمطار الغزيرة والفيضانات التى تتعرض لها إندونيسيا حاليًا.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم نقلًا عن هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الهيئة تلقت بلاغات عن أن العديد من المنازل والمباني في العاصمة ومدينة بيكاسي الواقعة ضمن منطقة جاكرتا الكبرى قد غمرتها مياه الأمطار، بينما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية ودمرت مبنيين في بوجور وهى إحدى ضواحى جاكرتا.وأدت الفيضانات كذلك إلى تعطل حركة النقل العام وشبكات القطارات بين مناطق العاصمة جاكرتا وعدد من الأقاليم الإندونيسية، في الوقت الذى صرح فيه مدير النقل الجوى بوزارة النقل الإندونيسية بأن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار حليم بيرداناكوسوما بشرقي جاكرتا حيث غمرت المياه التي بلغ ارتفاعها حوالي 80 سنتيمتر مدارج المطار.وقال: إن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت في تأخير 10 رحلات جوية على الأقل عن موعدها، بينما تمت إعادة توجيه رحلات أخرى إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في بانتن.// انتهى //11:54ت م0037