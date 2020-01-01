تونس 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتجديد الرئيس التونسي قيس سعيَد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، التزام تونس بثوابتها التي لا يمكن الزيغ عنها أبدًا، ومنها سيادتها التامة والمطلقة على أراضيها وأجوائها وبحارها.وتناولت محليًا أيضًا تواصل التاجيل الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد في تونس، وكتبت أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لا يكاد يحدد موعد الإعلان عن التشكيل الحكومي، إلا وانقلب على ما قاله وقرر التأجيل.وتطرقت صحف الأربعاء في الشأن الليبي إلى حث جامعة الدول العربية الطرفين المتحاربين على تجنب فعل ما من شأنه السماح بنشر مقاتلين أجانب في البلاد وتصعيد الصراع فيها.// انتهى //12:09ت م0038