سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسقدمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف " تراحم " مساعدات نقدية وأخرى عينية للأسر المشمولة بخدماتها .وأوضح رئيس اللجنة حمود بن مشعل السهيان، أنه تم صرف مبلغ نقدية لـ 37 أسرة ،دعماً من الأمانة العامة للجنة، فيما استفاد من برنامج كسوة الشتاء 83 أسرة بمحافظة القريات .وقدم السهيان شكره للأمانة العامة للجنة والمحسنين على دعمهم لبرامج اللجنة ، داعيا الموسرين ورجال الأعمال والمحسنين لدعم اللجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الشريحة من مجتمعنا ، ولتتمكن من مساعدة الأسر المتبقية .// انتهى //13:16ت م0057