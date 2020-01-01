اجتماعي / تراحم الجوف تصرف مساعدات نقدية وعينية لمستفيديها
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
قدمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف " تراحم " مساعدات نقدية وأخرى عينية للأسر المشمولة بخدماتها .
وأوضح رئيس اللجنة حمود بن مشعل السهيان، أنه تم صرف مبلغ نقدية لـ 37 أسرة ،دعماً من الأمانة العامة للجنة، فيما استفاد من برنامج كسوة الشتاء 83 أسرة بمحافظة القريات .
وقدم السهيان شكره للأمانة العامة للجنة والمحسنين على دعمهم لبرامج اللجنة ، داعيا الموسرين ورجال الأعمال والمحسنين لدعم اللجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الشريحة من مجتمعنا ، ولتتمكن من مساعدة الأسر المتبقية .
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