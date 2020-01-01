جيزان 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسقدمت صحة جازان خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة لأكثر من 400 مستحق من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال العام المنصرم عبر إصدار بطاقات تخفيض أجور الاركاب وبطاقات التسهيلات المرورية، إضافةً إلى الخدمات التأهيلية الأخرى التي تقدمها أقسام التأهيل الطبي كالعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والتخاطب، والأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية.وفي نفس السياق نظمت صحة جازان ركناً توعوياً بأحد المجمعات التجارية يهدف للتعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لذوي الإعاقة، ويشرح بطرق ميسرة آلية الإستفادة من تلك الخدمات بكل يسر وسهولة.كما قامت صحة جازان بدعم أقسام التأهيل الطبي بمستشفيات المنطقة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الخاصة بها، مما أسهم بحمد الله في تحقيق أقصى درجات الخدمة المتميزة للمرضى والمراجعين.// انتهى //13:17ت م0058