حائل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بمكتبة بالإمارة اليوم، التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحج ١٤٤٠هـ، قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ صالح بن علي الزبيدي خلال استقبال سموه له، بحضور فضيلة مساعد مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشيخ مطلق بن سميحان النابت ومدير إدارة العلاقات والإعلام الشيخ قازي بن محمد التميمي ومدير مكتب مدير فرع الهيئة الشيخ عبدالرحمن بن محمد الرزيني ومدير إدارة التوعية الشيخ سعيد الهزري.كما تم خلال الاستقبال تدشين برنامج " حصين " لمكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز .// أنتهى //13:33ت م0062