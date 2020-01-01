أبها 06 جمادى الأولى1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساستقطب ملتقى التوظيف النسائي الأول بغرفة أبها الذي اختتم أمس بالشراكة مع مبادرة "نساند" التابعة لشركة "سابك" أكثر من 300 طالبة عمل من جميع المؤهلات العلمية.وشهد الملتقى طرح 204 فرص وظيفية، من خلال 20 شركة وطنية، في عدة تخصصات منها المحاسبة ونظم المعلومات والهندسة والتصميم ومديرات ومشرفات المعارض والاستقبال والبائعات و مبيعات السيارات والموارد البشرية ومديرات المالية والقانون.وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي بالتعاون الذي تبديه منشآت القطاع الخاص لتوظيف السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى أن ملتقى التوظيف النسائي الأول يهدف إلى تمكين المرأة السعودية من الفرص الوظيفية المتاحة ودعمها بجميع المؤهلات التعليمية والخبرات العملية، حيث أسهم هذا الحدث في تعزيز حضور المرأة كعنصر فعال في سوق العمل بالمملكة.// انتهى //13:36ت م0063