الطائف 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف اليوم، حملة " أخدمها" الإرشادية الزراعية للتوعية عن تقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه مع المرشدين الزراعيين في قسم الإرشاد بالمكتب ومجموعة من المزارعين.وأكد رئيس قسم الإرشاد المهندس زهير السليماني أن الحملة تتضمن بعض الزيارات لمزارع المحافظة عن أهمية التقليم لشجيرات الورد وأشجار الفواكه ومواعيد وطرق زراعتها, مشيرًا إلى أن التقليم يعمل على تقوية الشجيرات وتجديدها، وتحسين المظهر الجمالي للشجرة، ويساعد التقليم على سرعة النمو، وتهوية الشجرة ودخول كميات كافية من ضوء الشمس لداخل الشجرة.// انتهى //13:39ت م0065