سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في الإمارة اليوم، والد الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير، يرافقه الدكتور فارس بن حمد النصيري، وأبناء الشهيد، بمناسبة منح الطيار طارق النصير الذي استشهد إثر سقوط الطائرة التي كان يقودها أثناء تأدية عمله عام 1423هـ، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى .ودعا سموه بالرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء، حيث كان يؤدي عمله خدمة لدينه وقيادته ولوطنه .من جانبه أعرب والده عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على حسن الاستقبال ومشاعره الطيبة، داعياً الله أن يمتع سموه بالصحة والعافية .// انتهى //13:42ت م0066