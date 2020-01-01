مسقط 6 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 1 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 88ر3998 نقطة مرتفعًا بـ 69ر17 نقطة وبنسبة 444ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 19ر3981 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و 638 ألفًا و 504 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 80ر16 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 3 ملايين و 171 ألفًا و 190 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 122ر0 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 79ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:42ت م0067