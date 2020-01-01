جدة 06 جمادى الأولى1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسوقعت الشركة السعودية للخِدْمات الأرضية الشركة الرائدة في تقديم خِدْمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة, عقداً لتقديم خِدْمات المناولة الأرضية مع طيران ناس بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال لمدة ٥ سنوات, وذلك لمواكبة خطط الطيران التوسعية لطيران ناس في جميع مطارات المملكة والبالغ عددها 28 مطاراً.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخِدْمات الأرضية الكابتن فهد سندي, أن توقيع عقد مع طيران ناس يأتي مواكبة لزيادة العمليات التشغيلية لطيران ناس في جميع مطارات المملكة, مؤكداً أن الشركة تفخر دائماً بتقديم خِدْمات المناولة الأرضية لشركات الطيران المحلية والدولية.من جهته أشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا, إلى أن الشركة السعودية للخِدْمات الأرضية تملك الجاهزية التشغيلية لمواكبة خطط طيران ناس التوسعية خلال الخمس سنوات القادمة, معرباً عن سعادته بتوقيع العقد مع أكبر مزودي الخِدْمات الأرضية في المملكة لخِدْمات المناولة الأرضية, وذلك لخدمة ضيوفه بدءاً من حجز التذاكر ووصولاً إلى انتهاء رحلة السفر.// انتهى //13:45ت م0068