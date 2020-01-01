الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي القحطاني اللذين قدما لسموه التقرير السنوي للدوريات الأمنية بمنطقة الرياض لعام 1440هـ .واطلع سمو الأمير فيصل بن بندر على التقرير وأبرز نتائجه من أعمال ميدانية ولجان مشتركة وإحصائيات عملية وضبطيات.وثمن سموه الجهود المبذولة من رجال الأمن في المنطقة، حاثاً الجميع على بذل المزيد خدمة لهذا البلاد الغالي والحفاظ على أمنه ومقدراته .// انتهى //14:58ت م0086