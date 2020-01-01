الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسوقعت الهيئة العامة للرياضة ورئاسة الحرس الملكي اليوم ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الرياضي.ووقع المذكرة عن الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فيما وقعها عن الرئاسة معالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.وتهدف المذكرة إلى استفادة الرئاسة من المنشآت الرياضية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، والخدمات التي يقدمها معهد إعداد القادة، إضافة إلى حضور الدورات التدريبية والفنية، وتنفيذ أنشطة رياضية مجتمعية، فضلًا عن رفع مستوى الوعي الصحي الرياضي.// انتهى //15:09ت م0089