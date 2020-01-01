أبها 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسانهت أمانة منطقة عسير 140 منحة سامية لشهداء ومصابي الواجب، و ذلك بعد ان تم تحويل أصحابها لوزارة العدل للإفراغ لهم .وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي يتم العمل على إنهاء طلبات المنح الخاصة بشهداء و مصابي الواجب، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 206 منح سامية لأفراد القوات السعودية الذين شاركوا في حرب عام ١٩٦٧ في الأردن وسوريا .15:12ت م0090