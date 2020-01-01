الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.وجرى خلال الاستقبال بحث الجهود المشتركة بين الجانبين، إضافة لاستعراض عدد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //15:16ت م0091