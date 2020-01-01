عرعر 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع مذكرة التعاون بين جامعة الحدود الشمالية ويمثلها معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحي الشهري،وفرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة ومثلها عبدالله الدهمشي.وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون والعمل المشترك في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والأعمال الخيرية وفقاً لرؤية المملكة 2030 ومؤشرات خطة التحول الوطني 2020موتشجيع دعم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة للأعمال الخيرية ومشاريع التنمية الاجتماعية في سبيل احتياجات المجتمع ودعم توجه الشباب للمساهمة في العمل التطوعي لتعزيز انتمائهم الوطني وزيادة مشاركتهم في المجتمع.كما تستهدف مذكرة التعاون رفع مستوى التفاعل والتنسيق في العمل المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي والانساني وتلمس احتياجات واقتراح المشاريع لتحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع والإسهام في سد ثغرات الخدمات الاجتماعية والانسانية التي لا تغطيها المؤسسات الرسمية والعمل على تقديم حلول علمية مدروسة لمعالجة القصور في هذه الخدماتوتضمنت بنود المذكرة إعداد الدراسات والاستشارات المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في كل من شأنه تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الطرفين.وأشاد سموه بتوجهات جامعة الحدود الشمالية بالتوسع في المجتمع وبما تبنيه مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية المانحة من شراكات لخدمة مجتمع منطقة الحدود الشمالية.‏ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى التركيز على القضايا ذات الأولوية وفق مستهدفات رؤية 2030 واحتياجات المنطقة،في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع المناطق والقطاعات.// انتهى //15:18ت م0092