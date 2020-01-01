الدمام 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، النسخة 19 من مهرجان ربيع النعيرية، بحضور محافظ النعيرية إبراهيم بن محمد الخريف، واللجنة المنظمة.ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع السياحة من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة ـ أعزها الله ـ مبيناً أن توافد السياح من دول الخليج ومن دول العالم يحتم على القائمين على المهرجانات والفعاليات الحرص على أن تكون جاذبة لهم ، وتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، ويراعى فيها الاستدامة والاستمرارية .وأوضح سموه أهمية إشراك الشباب والاستفادة من طاقاتهم وإبداعهم في الفعاليات المختلفة، وإتاحة المجال لهم للتعرف على الماضي الذي عاشه الآباء والأجداد، واستشعار المعاناة التي تكبدوها لمواجهة أعباء الحياة المختلفة، مضيفاً ضرورة الاستفادة من الحرفيين ومشاركتهم في هذه الفعاليات، وتقديم تعريف عن هذه الحرف والمهن، متمنياً سموه للمهرجان والقائمين عليه التوفيق والإعانة.من جهته ثمن محافظ النعيرية إبراهيم الخريف تفضل سموه بتدشين نسخة هذا العام من المهرجان، مؤكداً أن المهرجان في هذا العام سيشهد فعاليات متنوعة، ومن المتوقع أن يجذب زواراً من دول الخليج، ويسهم في التعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للمنطقة والمملكة.// انتهى //15:20ت م0093