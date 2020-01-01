جدة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسنظمت إدارة سجن محافظة القنفذة ممثلة بشعبة التأهيل والإصلاح , وبالتعاون مع الهلال الاحمر السعودي بمحافظة القنفذة (فريق التطوع) دورة توعوية إرشادية , بهدف تدريب منسوبي سجن محافظة القنفذة من ضباط وأفراد في الإسعافات الأولية، من أجل رفع كفأت العاملين داخل السجن للتعامل مع الحالات الطارئة.وبدأت الدورة بعرض مرئي وشرح نظري للطرق الإسعافية التي يتوجب على المسعف اتباعها عند حدوث الحالة التي تستدعي التدخل , بعدها قام عدد من المشاركين في الدورة بالتطبيق العملي لما تم شرحه.وثمن مدير سجن القنفذة العقيد عبدالرحمن بن علي الشهري , دور الهلال الأحمر السعودي بالقنفذة لإقامة هذه الدورة داخل مقر السجن , وذلك للرفع من مستوى الاستعداد لدى العاملين للتعامل مع الحالات الطارئة.// انتهى //15:27ت م0094