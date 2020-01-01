الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسعقدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قسم الدراسات أمس, اجتماعا لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في إطار البرامج الوقائية التي تستهدف فئة الشباب.وأكدت مكافحة المخدرات بالرياض, دور المديرية في تناول مشكلة المخدرات من جميع الجوانب والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق أهداف المديرية من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية والعمل على تطوير أساليب وطرق البرامج التوعوية لتحقيق الأهدف المرجوة, حيث تسعى دائماً لتقديم البرامج التدريبية والتوعوية سواء لمنسوبيها أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الشراكة.فيما رحب مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بهذا التعاون, الهادف لرفع مستوى الوعي للأفراد حول قضايا المجتمع والعمل دائماً للعمل يداً بيد في تكثيف البرامج الوقائية التي تستهدف فئة الشباب.// انتهى //15:27ت م0096