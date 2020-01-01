عرعر 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بمكتب سموه بالإمارة اليوم , الرحالة السعودي ، سعد بن طلق العتيبيالذي يقوم برحلة تحمل شعار رؤية المملكة 2030 , تستهدف زيارة 12 مدينة سعودية .. حيث انطلقت من مدينة الطائف وتنتهي بمنطقة تبوك مرورا بمنطقة الحدود الشمالية .ورحب سموه بالرحالة العتيبي , مبرزاً أهمية الرحلة التي خصصت للتعريف برؤية المملكة 2030 .ونوه سموه بمثل هذه المبادرات التوعوية كونها رسائل إيجابية يقدمها أبناء هذه البلاد المباركة للمجتمع , داعياً المولى عز وجل له التوفيق والنجاح خلال رحلته.من جانبه أعرب الرحالة العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المبادرات .حضر الاستقبال مدير فرع هيئة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية خميس العنزي// انتهى //15:30ت م0097