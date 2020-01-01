عام / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل الرحالة سعد العتيبي
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
عرعر 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , بمكتب سموه بالإمارة اليوم , الرحالة السعودي ، سعد بن طلق العتيبي
الذي يقوم برحلة تحمل شعار رؤية المملكة 2030 , تستهدف زيارة 12 مدينة سعودية .. حيث انطلقت من مدينة الطائف وتنتهي بمنطقة تبوك مرورا بمنطقة الحدود الشمالية .
ورحب سموه بالرحالة العتيبي , مبرزاً أهمية الرحلة التي خصصت للتعريف برؤية المملكة 2030 .
ونوه سموه بمثل هذه المبادرات التوعوية كونها رسائل إيجابية يقدمها أبناء هذه البلاد المباركة للمجتمع , داعياً المولى عز وجل له التوفيق والنجاح خلال رحلته.
من جانبه أعرب الرحالة العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المبادرات .
حضر الاستقبال مدير فرع هيئة الرياضة بمنطقة الحدود الشمالية خميس العنزي
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15:30ت م
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