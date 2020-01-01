الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستتواصل غداً منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهتين في المجمعة ومكة المكرمة.ويستضيف الفيحاء نظيره الأهلي في اللقاء الذي سيجمعهما عند السادسة من مساء الغد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.وبلغ الفيحاء هذا الدور بفوزه في دور الـ32 على الدرع بنتيجة ( 5 ـ 0 ) , وفي دور الـ64 على عكاظ بنتيجة ( 3 ـ 0 ), فيما وصل الأهلي لهذا الدور بفوزه في دور الـ32 على النجوم بنتيجة ( 3 ـ 1 ), وتغلب في دور الـ 64 على الجندل بنتيجة ( 4 ـ 1 ).ويلتقي في المواجهة الثانية فريقا والوحدة والرائد عند الـ 50 : 7 من مساء الغد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.ووصل الوحدة لهذا الدور بفوزه على الخليج بهدف دون مقابل في دور الـ32 , وعلى الشرق بنتيجة ( 2 ـ 1 ) في دور الـ64, فيما تغلب الرائد على المجزل بنتيجة ( 3 ـ 1 ) في دور الـ32 , وعلى هجر بنتيجة ( 2 ـ 0 ) في دور الـ64 للمسابقة.// انتهى //16:35ت م0128