الرياض 6 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م واسصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وعند الساعة (1545) من مساء اليوم، وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية ستة من الأسرى السعوديين.وأضاف العقيد المالكي، أنه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.واختتم العقيد المالكي، تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.// انتهى //16:36ت م0129