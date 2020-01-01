الرياض 6 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م واسأعلنت اللجنة المنظمة "لملتقى الطيران العام الخامس" الذي سينطلق في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 ـ 25 يناير 2020، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي عن تنظيم معرض "السعودية من السماء"، ويهدف لإبراز المظاهر الجمالية في المملكة من خلال التصوير من أعلى لمعالم التطور العمراني للمباني، كما ترصد الجوانب التي تظهر ملامح الأصالة والتراث وغيرها من المشاهد التي تجسد معالم الجمال والتميز بالمملكة.وحددت اللجنة مجموعة من المعايير الفنية الواجب توفرها في الصور التي سيتم التقاطها من أعلى من داخل المملكة، واشترطت أن يتم التقاط الصور من مكان مرتفع مما يحقق متطلبات مسمى المعرض وهو "السعودية من السماء"، ويُسمح بالتقاط الصور من خلال الطائرات بدون طيار، أو أي وسيلة تحقق التصوير من أماكن مرتفعة، على أن تكون بصيغة الأعمال "JPEG".ويشترط كذلك أن تكون الأعمال المشاركة في المعرض خالية من الهامش أو الإطار، ويسمح بالإعدادات الرقمية مثل النغمة والتباين، وضبط السطوع والإظلام، الاقتصاص، الحدة، المعالجة بالأبيض والأسود، وتقليل الضوضاء، وإعادة لمس محلي.وحددت اللجنة آخر موعد لاستلام المشاركات في 18 يناير 2020، وترسل عبر البريد الإلكتروني events@sac.com.sa، على أن يتم تعبئة نموذج المشاركة في المعرض، من قبل الراغبين في المشاركة سواء كان فرداً أو جهة (شركة)، على أن يلتزم بتقديم نسخ من المشاركات، وإثبات ملكيتها، وإرفاق نسخة من بطاقة الأحوال أو الإقامة أو التأشيرة.يذكر أن المعرض سيكون جزءًا من الفعاليات المتعددة التي يشملها ملتقى الطيران العام الخامس الذي سيقام بمطار الثمامة بالرياض، وينظمه نادي الطيران السعودي، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، ويطلق العديد من الفعاليات والأنشطة الجذابة والمشوقة في مجالات الطيران وعروضه التي تجتذب جمهور الحضور والمشاهدين خصوصا من فئة الشباب وهواة الطيران، حيث ستقدم فرق جوية محلية وعالمية عروضاً جوية نهارية وليلية تقام لأول مرة في المملكة، وعروضاً للقفز الحر، كما سيكون هناك نشاط تثقيفي يتضمن عدداً من ورش العمل التي يشارك فيها جمع من الطيارين والمهتمين بمجال الطيران العام.ويأتي الملتقى بمبادرة من نادي الطيران السعودي كمناسبة فريدة تجعل من الرياض الوجهة الأولى لمحترفي وهواة رياضات وفعاليات الطيران المحليين والإقليميين والعالميين، وفرصة لإشاعة ودعم ثقافة الطيران وعلومه بين أبناء المجتمع السعودي خصوصاً الشباب والارتقاء بأنشطته وفعالياته، مع إضفاء الطابع الترفيهي على الألعاب والرياضات التي يشملها الملتقى كمبادرة لتوسيع مفهوم الترفيه المنطلق من أنشطة الطيران وتطبيقاته، وتشجيعاً ودعماً لأنشطة الجذب السياحي بالمملكة.// يتبع //16:52ت م0132

ويستقطب الملتقى مجموعة من أشهر فرق الطيران في العالم (بريطانية، سويدية، إيطالية، ألمانية، وبولندية)، التي ستقدم عروضاً جوية جذابة وبهلوانية مشوقة، وهم من ذوي المهارات الاحترافية العالية، وجميعهم مصرح لهم من منظمات الطيران الدولية للقيام بمثل هذه العروض، وتعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها هذه الفرق في المملكة من خلال الملتقى الخامس للطيران، وستقدم عدة مناورات طيران بأداء احترافي وبسرعات عالية بأعلى معايير السلامة والأمان، كما سيكون لفرق نادي الطيران السعودي حضور لافت في تقديم العروض المختلفة منها تقديم فريق النادي للقفز الحر.ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الطيران العام في المجتمع السعودي وجذب أبنائه إلى هذا النشاط، وتهيئة مختلف الشرائح من ممارسة الطيران، والارتقاء بنشاط الطيران العام بالمملكة خاصة والمنطقة عموما، مع إيجاد فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لالتقاء الطيارين في المملكة ودول العالم لتبادل الخبرات في مجال الطيران العام، ويضاف لذلك توفير بيئة ترفيهية جاذبة ومتميزة لمختلف شرائح المجتمع خصوصاً الشباب للاستمتاع بالعروض الجوية والألعاب البهرة والإبداعية بالطائرات.// انتهى //16:52ت م0133