الجزائر 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسدمرت قوات الجيش الجزائري بمحافظة سكيكدة ستة مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على 8 قنابل تقليدية الصنع وأغراضا أخرى مختلفة.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها في جانت وبرج باجي مختار أوقفت 17 شخصا وضبطت 7 مركبات رباعية الدفع.وأضاف البيان أن قوات حرس السواحل بتلمسان أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع ، وأوقفت 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان .// انتهى //16:52ت م0134