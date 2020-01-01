عنيزة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستنطلق غدًا فعاليات مهرجان الغضا للثقافة والفنون الـ 18 بمحافظة عنيزة الذي تشرف عليه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة ، ويستمر لمدة 17 يوما .وينطلق المهرجان باستعراض جوي تشهده سماء منطقة القصيم، من خلال مشاركة الصقور السعودية في اليوم الافتتاحي بعروض متنوعة في سماء منتزهات الغضا تستمر لمدة ثلاثة أيام حافلة بالإثارة والجمال، حيث يحظى المهرجان بإقبال كبير كونه من أهم المهرجانات الصحراوية الشتوية التي تقام في عطلة منتصف الفصل الدراسي .ويشمل المهرجان العديد من الاجنحة والأركان والمعارض منها منتدى الرمز الثقافي الاديب عبدالرحمن البطحي – رحمه الله – الذي سيكون شخصية المهرجان الثقافية، ويتضمن المنتدى استقطاب واستضافة العديد من الكتاب والمثقفين على مستوي المملكة، إلى جانب بقية الفعاليات المميزة كساحة العروض المفتوحة وجناح تراث حائل وفعاليات الجادة القديمة والصالون النسائي وملتقى وانيتات الخليج وسوق السدرة النسائي وجناح إعلام من عنيزة ومتحف المسوكف ومسرح الطفل وجناح الفن التشكيلي وجناح الجهات الحكومية وجناح المنطقة الشرقية .وقد سبق الانطلاقة فترة طويلة من التحضيرات، وبذل فريق العمل جهداً مضاعفاً سعيا نحو ظهور المهرجان بحلته المميزة التي يتمناها الزائر، حيث تم الانتهاء من بناء أركان إضافية لسوق الغضا والمعارض الى جانب الإضافات الجديدة لبنية القرية التحتية، وسط تعاون كبير من قبل بلدية عنيزة .وأكد المشرف العام على المهرجان يوسف بن عبدالرحمن الوهيب أن اللجنة الرئيسية حرصت من البداية علي التجديد، وان المهرجان هذا العام سيكون مميزاً ومختلفاً اذ تتنوع فعالياته التي تلائم مختلف أذواق شرائح المجتمع .// انتهى //16:58ت م0135