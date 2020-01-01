رفحاء 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسشاركت لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية في اللقاء الأول للجان التنمية الاجتماعية برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية.وقدم رئيس مجلس الإدارة منور الشيحي خلال اللقاء شرحا ببرامج اللجنة لمختلف فئات المجتمع ، بحضور نائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية وعدد من رؤساء لجان التنمية الاجتماعية ومسؤولي الوزارة .من جانبه، ناقش الحضور التحديات التي تواجه لجان التنمية والحلول ومشاريع تطويرها .ونوه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأهمية دور لجان التنمية في تحقيق أهداف الرؤية حيث أن أحد الأهداف الثلاثة لرؤية المملكة 2030 هي الوصول إلى مجتمع حيوي.// انتهى //17:00ت م0136