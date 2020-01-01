الباحة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, تقريرًا عن إنجازات فرع وزارة الإعلام بالمنطقة خلال الفترة الماضية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة خالد بن سعيد العمري, يرافقه مدراء المكتبات بالمحافظات.وفي بداية الاستقبال استعرض العمري التقرير عن أبرز نشاطات ومهام الفرع بالمنطقة, حيث يقوم الفرع بمراقبة المطبوعات والمكتبات وإصدار التصاريح للجهات المعنية بالجانب الإعلامي, كما يقوم الفرع بإجراء الفسح للمطبوعات بالمنطقة.وثمن سمو أمير المنطقة، جهود الوزارة خصوصاً فرع الوزارة بالمنطقة مؤكدًا أن الإعلام هو شريك أساسي في إبراز المنطقة تنمويًا وسياحيًا ورياضيًا, وغيرها كونه رسالة هادفة لمن يمارس هذا الجانب في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة أيدها الله.من جهته، أعرب العمري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة واعدا ببذل المزيد من الجهود للرقي بإعلام المنطقة تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠م.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //17:00ت م0137