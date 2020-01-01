جيزان 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسنظم مركز التأهيل الشامل بجازان ممثلاً في قسمه النسائي اليوم ، رحلة ترفيهية للمقيمات إلى الكورنيش الجنوبي في مدينة جيزان .وبينت رئيسه القسم النسائي بالنيابة حنان كرشمي ، أن تنظيم الرحلات يأتي ضمن البرامج الترفيهية المنفذة على مدار العام ، بهدف رسم الابتسامة على وجوه مقيمات المركز وممارسة رياضة المشي ، ودمجهن مع المجتمع الخارجي .// انتهى //17:01ت م0138