اجتماعي / مركز التأهيل الشامل بجازان ينظم رحلة ترفيهية للمقيمات
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
جيزان 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
نظم مركز التأهيل الشامل بجازان ممثلاً في قسمه النسائي اليوم ، رحلة ترفيهية للمقيمات إلى الكورنيش الجنوبي في مدينة جيزان .
وبينت رئيسه القسم النسائي بالنيابة حنان كرشمي ، أن تنظيم الرحلات يأتي ضمن البرامج الترفيهية المنفذة على مدار العام ، بهدف رسم الابتسامة على وجوه مقيمات المركز وممارسة رياضة المشي ، ودمجهن مع المجتمع الخارجي .
// انتهى //
17:01ت م
0138