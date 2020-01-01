سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم بصرف الدفعة الخامسة من دفعات برنامج مساعدة الشباب على الزواج لثلاثة عشر شابًا بواقع خمسة آلاف ريال لكل شاب وذلك ضمن مبادرة الجمعية لتخفيف الأعباء المالية وتيسير الزواج على الشباب.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي بأن الجمعية وبالتعاون مع جمعية تواد للتنمية الأسرية تحرص على تقديم المساعدة لكل ما من شأنه أن يسهم في تنشئة الأسرة ويحافظ على استقرارها ، حيث تم إلحاقهم بالبرنامج التدريبي والتأهيلي للزواج .وقدم الخالدي جزيل شكره لجمعية تواد للتنمية الأسرية على تعاونهم مع الجمعية وتقديم الدورة التأهيلية للمقبلين على الزواج سائلاً المولى عز وجل لهم الأجر والمثوبة.يذكر أن الجمعية بدأت في تنفيذ برنامج مساعدة الشباب على الزواج منذ عام 1439هـ وذلك بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت لهذا المشروع 475.000 ريال ، استفاد منها 95 شابًا من شباب المنطقة.// انتهى //17:05ت م0139