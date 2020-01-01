جدة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة ، الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي , أمس بمقر النادي , رئيس وأعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ضم رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بمصر ، أشرف محمود ، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، فواز الشريف ، وعضوية , ظافر جراد، عبداللطيف المتوكل ، سبأ نجيب جرار ، لطفي لعبيِّد .وعدً رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة ، الرياضة ثقافة قبل أن تكون منافسة في أي صعيد آخر ، مرحبا بالوفد المشارك , مطلعهم على مناشط النادي المختلفة ، مهديهم مجموعة من مطبوعات النادي , ومجموعه من الأعمال الفنية .من جانبه عبر النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية فواز الشريف ، عن سعادته بما وجده في نادي جدة من تنوع في الأنشطة والبرامج ، مؤكداً حرص الرياضة والثقافة ببناء الجيل الشاب وبناء الفكر الواعي الذي يجعل من الرياضة وعياً وثقافة ، مؤكدًا أن الرياضة والثقافة يشكلان أهمية بارزة في القوة الناعمة التي تسعيان لخلقهما لدى الجيل العربي .يذكر أن الاتحاد يحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ، ويهدف الاتحاد منذ تأسيسه عام 2016 إلى نشر القيم الإنسانية للرياضة وأهدافها النبيلة نحو محاربة التعصب والتطرف ، ونشر حضارة الإنسان والتسامح والمحبة لتكون الرياضة قاطرة مجتمعية بناءة ، إضافة إلى عدد من الأدوار والجوانب التثقيفية التي يلعبها الاتحاد الاهتمام الأولمبي والرياضة للجميع .ونقل الشريف الذي يمثل عضوية المملكة في الاتحاد ، انطباع أعضاء اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية وإشادتهم بالنقلة الهائلة في جميع الأصعدة التي تشهدها المملكة العربية السعودية كمحور ارتكاز للأمتين العربية والإسلامية ، ومتابعين للقفزات المدهشة التي تتحقق في بلدهم الثاني على مختلف الأصعدة الرياضية والشبابية والثقافية، بالإضافة للحضور السياسي والقوة الاقتصادية التي قادتها لتتسنم رئاسة G 2020 في عامها الحالي ، وفق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ومنجزاتها في مختلف الأصعدة ومنها الرياضة والمتمثل في دعم اتحاد اللجان الأولمبية العربية ، واتحاد التضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم .// انتهى //17:18ت م0141