ثقافي / رئيس نادي جدة الأدبي يستقبل أعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
جدة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
استقبل رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة ، الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي , أمس بمقر النادي , رئيس وأعضاء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، ضم رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بمصر ، أشرف محمود ، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، فواز الشريف ، وعضوية , ظافر جراد، عبداللطيف المتوكل ، سبأ نجيب جرار ، لطفي لعبيِّد .
وعدً رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة ، الرياضة ثقافة قبل أن تكون منافسة في أي صعيد آخر ، مرحبا بالوفد المشارك , مطلعهم على مناشط النادي المختلفة ، مهديهم مجموعة من مطبوعات النادي , ومجموعه من الأعمال الفنية .
من جانبه عبر النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية فواز الشريف ، عن سعادته بما وجده في نادي جدة من تنوع في الأنشطة والبرامج ، مؤكداً حرص الرياضة والثقافة ببناء الجيل الشاب وبناء الفكر الواعي الذي يجعل من الرياضة وعياً وثقافة ، مؤكدًا أن الرياضة والثقافة يشكلان أهمية بارزة في القوة الناعمة التي تسعيان لخلقهما لدى الجيل العربي .
يذكر أن الاتحاد يحظى بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ، ويهدف الاتحاد منذ تأسيسه عام 2016 إلى نشر القيم الإنسانية للرياضة وأهدافها النبيلة نحو محاربة التعصب والتطرف ، ونشر حضارة الإنسان والتسامح والمحبة لتكون الرياضة قاطرة مجتمعية بناءة ، إضافة إلى عدد من الأدوار والجوانب التثقيفية التي يلعبها الاتحاد الاهتمام الأولمبي والرياضة للجميع .
ونقل الشريف الذي يمثل عضوية المملكة في الاتحاد ، انطباع أعضاء اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية وإشادتهم بالنقلة الهائلة في جميع الأصعدة التي تشهدها المملكة العربية السعودية كمحور ارتكاز للأمتين العربية والإسلامية ، ومتابعين للقفزات المدهشة التي تتحقق في بلدهم الثاني على مختلف الأصعدة الرياضية والشبابية والثقافية، بالإضافة للحضور السياسي والقوة الاقتصادية التي قادتها لتتسنم رئاسة G 2020 في عامها الحالي ، وفق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ومنجزاتها في مختلف الأصعدة ومنها الرياضة والمتمثل في دعم اتحاد اللجان الأولمبية العربية ، واتحاد التضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم .
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17:18ت م
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