الخليل 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين، من بيت آمر ومخيم العروب شمال محافظة الخليل، منهم ثلاثة أسرى محررين.وأوضحت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين من بلدة بيت أمر بعد أن اقتحمت منازل ذويهم وكسرت أبوابها وعبثت بمحتوياتها.كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد سكان مخيم العروب أثناء تواجده بمحطة محروقات في بلدة بيت فجار .// انتهى //17:26ت م0145