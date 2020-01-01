سكاكا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واستنطلق يوم السبت المقبل فعاليات مهرجان الجوف الشبابي الشتوي في منتزه شمال قارا بمدينة سكاكا, بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة.وبين مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح المريح أن الهيئة تحرص على إقامة هذه الفعاليات باستمرار ، وسيقام المهرجان الشبابي الشتوي في منتزه قارا الشمالي وسيحتوي على عدد من الفعاليات مثل الفرق الاستعراضية وعروض الإثارة وألعاب التحدي ومسرح الفعاليات والمرسم الحر و الرسم الجداري ومسابقات للبلوت والبلايستيشن وأفضل جلسة برية ونصب السيارات والفنون الشعبية مثل الدحة والسامري و فعاليات بيت الشعر الجوفي الذي يحتوي على فقرات شيقه مثل حزة قصيد و حلقات حوار شبابية عن صناعة المبادرات يديرها مجلس شباب الجوف وحوارات رياضية شبابية.وقدم المريح شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على اهتمامه الدائم بالشباب وتأكيده المستمر على إقامة الفعاليات والبرامج ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة على دعمه المستمر لهذه الفعاليات.// انتهى //17:45ت م0146