المدينة المنورة 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسدشن رئيس جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري اليوم في حديقة الملك فهد بالحي التراثي وبالتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التنمية المجتمعية وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية "مبادرة مدينتي اجمل" .وأوضح الدكتور البشاوري المشرف على المبادرة أن المبادرة يشارك فيها أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة يحملون الخير في أعمالهم،لمدينتهم، وتهدف إلى إظهار الروح الشبابية في العمل التطوعي للمحافظة على جمال المدينة المنورة .وبين أن المبادرة تشمل نظافة الميادين المختلفة والعناية بالمساجد وزراعة الأشجار ودهان الجداريات والصيانة وردم الحفريات في بعض المواقع .// انتهى //17:48ت م0148