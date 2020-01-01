فيفا 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسشهد محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني بمكتبه بمقر المحافظة أمس ، توقيع عقد تعاون وشراكة بين كل من جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.وتقوم لجنة التنمية بموجب الاتفاق، بتدريب 100 مستفيد من خدمات جمعية البر في معاهد التدريب التابعة لها بقسميها الرجالي والنسائي وذلك خلال العام الحالي ٢٠٢٠م.وتعد لجنة التنمية الاجتماعية بفيفا الجهة الرائدة في مجال التدريب على مستوى المحافظة إذ تملك معهدي تدريب مرخصين من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهدا لتعليم اللغة الإنجليزية بإشراف إدارة التعليم.وتقدم هذه المعاهد دورات معتمدة في الحاسب الآلي ، والخياطة ، واللغة الإنجليزية ، إلى جانب عدد من الدورات التطويرية في المجال الإداري ، والمالي ، والمهارات الحياتية للنساء والرجال ، وفي مهارات التجميل والفن التشكيلي للجانب النسائي.// انتهى //18:24ت م0151