أبها 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسنفذت كلية الأعمال بجامعة بيشة 14 مشروعاً تطوعياً طلابياً خلال الفصل الجامعي الأول للعام الحالي، استفاد منها أكثر من 1780 من أهالي محافظة بيشة.وهدفت المشروعات إلى تعزيز الانتماء الوطني، وصقل المهارات والمعارف الطلابية، وتعزيز مبادئ التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، إلى جانب إكساب الطلاب والطالبات الخبرات في مجال التطوع المجتمعي.وأشار المركز الإعلامي بجامعة بيشة إلى أن الكلية نفذت تلك المشاريع التطوعية بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية والصحية والخيرية بمحافظة بيشة، مبيناً أن الكلية تعمل على استحداث منصة إلكترونية جامعية للتطوع بهدف تسريع العمل التطوعي، وإصدار الموافقات بشكل نظامي وتسلسل إداري ، وحصر المتطوعين والأعمال التطوعية والتقييم الإلكتروني للمتطوعين ولجهة التطوع، مع رفع مباشر للتقرير الختامي لجميع المشاركين في البرامج التطوعية.// انتهى //18:26ت م0152