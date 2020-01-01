الرياض 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسكرمت كلية العلوم بجامعة الملك سعود اليوم, ‏المشاركين والمشاركات في أعمال الجودة لحصول الكلية على الاعتماد ‏الأكاديمي الدولي الألماني (أزين) لأقسامها الـ16 بفرعيها للطلاب ‏والطالبات, بحضور وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور ‏يوسف بن عبده عسيري, وعميد الكلية الدكتور ‏ناصر بن محمد الداغري.‏وأوضح الدكتور الداغري أن هذا الإنجاز لسبع سنوات قادمة من الاعتماد الأكاديمي الدولي ‏لكلية العلوم لم يتحقق إلا بجهود العاملين بالكلية وبدعم مباشر ومتابعه ‏مستمرة من قيادات الجامعة.‏من جهته أفاد وكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور ماجد بن صالح العقيل, أن الاعتماد الأكاديمي يعني التزاماً من جانبها في تقديم ‏خدمات تعليمية ذات جودة عالية في التدريس بمستوى عالمي للطلاب ‏والطالبات، والحفاظ على بيئة مميزة ومحفزة للكلية، والسعي نحو التحسين ‏المستمر في البرامج الأكاديمية.من جانبه أكد الدكتور عسيري الدور الذي ‏تسهم به كلية العلوم في دفع العملية التعليمية والبحثية في الجامعة, حيث إن ‏كلية العلوم تشكل 50% من الناتج البحثي بالجامعة.ويُعد حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي من الهيئة الاستشارية ‏الألمانية (خطوة سباقة في مسيرة الكلية بما يعود على مسيرتها العلمية، ‏ومسيرة الطلاب والطالبات بالنفع، والإسهام في رفع المستوى العلمي ‏والأكاديمي ويجعلها في مصاف الكليات العلمية ذات الجودة العالية عالمياً، ‏ويجعلها محط جذب لقطاعات الأعمال والكليات العالمية.‏// انتهى //18:59ت م0154