الدمام 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسحدّدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية 84 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة الاستسقاء غداً، في مختلف المدن المحافظات التابعة لها.وأفادت الإدارة أنها هيأت الجوامع والمصليات لإقامة صلاة الاستسقاء من حيث زيادة مستوى الأداء والمتابعة وتجهيز وتحسين مستوى الخدمات والصيانة والنظافة، حيث ينادى للصلاة في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا حسب تقويم أم القرى.// انتهى //19:00ت م0155