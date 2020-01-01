ثقافي / وادي الرزان في هروب يقدم برامج رياضية وترفيهية لقاصديه
الأربعاء 1441/5/6 هـ الموافق 2020/01/01 م واس
هروب 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
يشهد وادي الرزان في محافظة هروب صباح السبت المقبل ، انطلاق البرنامج الصباحي ضمن فعاليات محافظة هروب الشتوية "هروب سحر الجنوب2 ".
وأوضح محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، أن البرامج الصباحية تهدف الى تنشيط المحافظة سياحياً ، وتقديم المساعدة لجميع المتنزهين في وادي الرزان وخلق بيئة ترفيهة رياضية وسياحية وثقافية متنوعة.
وأكد استهداف الفعاليات الصباحية في وادي الرزان لجميع شرائح المجتمع من أهالي المحافظة ، وزوارها المتنزهين في الوادي.
من جانبه بين رئيس مركز وادي الرزان محمد بن سلطان بن هجاج ،أن عدد زوار وادي الرزان تجاوز 6000 زائر منذ بداية العام الحالي بين عوائل وشباب ، مؤكداً استعداد مركز وادي الرزان لاستقبال الزوار للمشاركة ومتابعة الفعاليات الصباحية وما تتضمنه من برامج وفعاليات.
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19:02ت م
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