هروب 06 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسيشهد وادي الرزان في محافظة هروب صباح السبت المقبل ، انطلاق البرنامج الصباحي ضمن فعاليات محافظة هروب الشتوية "هروب سحر الجنوب2 ".وأوضح محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، أن البرامج الصباحية تهدف الى تنشيط المحافظة سياحياً ، وتقديم المساعدة لجميع المتنزهين في وادي الرزان وخلق بيئة ترفيهة رياضية وسياحية وثقافية متنوعة.وأكد استهداف الفعاليات الصباحية في وادي الرزان لجميع شرائح المجتمع من أهالي المحافظة ، وزوارها المتنزهين في الوادي.من جانبه بين رئيس مركز وادي الرزان محمد بن سلطان بن هجاج ،أن عدد زوار وادي الرزان تجاوز 6000 زائر منذ بداية العام الحالي بين عوائل وشباب ، مؤكداً استعداد مركز وادي الرزان لاستقبال الزوار للمشاركة ومتابعة الفعاليات الصباحية وما تتضمنه من برامج وفعاليات.// انتهى //19:02ت م0156